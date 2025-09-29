Política

Registarduría lanza aplicación móvil para elecciones a Consejos de Juventud: Así se puede acceder

La herramienta está disponible para celulares y también en versión web. Conozca los detalles en Caracol Radio

María Paula Pineda

Colombia

Previo a la realización de las elecciones a los Consejos Locales y Municipales de Juventud el próximo domingo 19 de octubre, la Registraduría implementó la aplicación móvil ‘aVotar’.

Se trata de una herramienta digital a través de la cual los ciudadanos, en este caso jóvenes de 14 a 28 años, pueden conocer a los candidatos y consultar su lugar de votación y verificar si fueron designados como jurados de votación.

Allí además, se les informará el lugar en donde deberán prestar el servicio de jurado de votación, el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

De igual manera, a través de la app los jóvenes ciudadanos podrán conocer a los candidatos que aspiran a obtener una curul en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud”.

A propósito el registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que el objetivo de esta herramienta es que los ciudadanos tengan acceso a contenidos de primera mano “acerca de las elecciones a Consejos de Juventud y que así mismo puedan y ejercer su derecho al voto de manera informada en las elecciones del próximo 19 de octubre”.

¿Cómo se puede acceder a la aplicación ‘aVotar’?

Según informaron desde la organización electora, los interesados podrán descargar la aplicación de manera gratuita en Google Play y App Store. Aseguraron que también está disponible en versión web en la página https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/.

