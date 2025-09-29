No queremos encontrar un culpable, sino que se capacite al usuario: madre de niño lesionado

En su paso por el programa de 6 AM de Caracol Radio, estuvo Paola Cuervo, madre de un niño de cinco años que fue arrollado por una patineta eléctrica en una ciclovía mientras montaba bicicleta junto a su familia.

Su madre relató que si bien el niño se encuentra en recuperación, los daños no solo trasciende a lo físico, sino a lo emocional y psicológico. Esta mención la hace por los traumatismos que presentó su hijo en el accidente: “una patineta se lo llevó por delante, la bicicleta de mi hijo hizo presión sobre su pierna, le partió el fémur en dos”, declaró la madre del menor.

Asimismo, mencionó que si bien es un hecho muy triste, es aún más preocupante que los conductores y usurarios de estos medios de transporte no tengan capacitación alguna a la hora de atender altercados en las vías, pues ella cree que es fundamental que estos los conductores sepan como atender y reaccionar frente a esto.

En desarrollo.