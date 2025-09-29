Naciones Unidas reporta crisis humanitaria en El Charco, Nariño

Pasto - Nariño

En el municipio de El Charco hay alerta por una grave crisis humanitaria debido a los continuos combates entre grupos armados y la Fuerza Pública, de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la emergencia se origina por el recrudecimiento de enfrentamientos y la ocupación de viviendas y escuelas por parte de los actores armados, lo que ha puesto en riesgo a la población civil y vulnerado el Derecho Internacional Humanitario.

Según el informe, la Alerta Temprana de Inminencia 002 de 2024 de la Defensoría del Pueblo ya advertía que el aumento de las acciones armadas se debe a cambios en las dinámicas de la disputa territorial y a la concentración de grupos armados no estatales en la zona, lo que ha elevado los riesgos de protección para las comunidades.

Según OCHA, desde el 4 de septiembre se han desplazado alrededor de 1.937 personas (808 familias), de las cuales al menos 392 son niños, niñas y adolescentes, además, permanecen confinadas 90 personas (28 familias) de nueve veredas pertenecientes a consejos comunitarios afrodescendientes, las familias se encontraban en albergues improvisados en el casco urbano y en veredas cercanas, mientras que las hostilidades han impedido el acceso a las zonas de trabajo y han generado pérdidas en los medios de vida.

De acuerdo con el mismo informe, las comunidades enfrentan desabastecimiento de alimentos y agua, suspensión de los servicios de salud y de las actividades escolares, así como problemas de comunicación por la falta de señal. La bocatoma que abastece de agua a la población resultó afectada por los combates, agravando la situación humanitaria.

Según la alcaldía municipal de El Charco, se han activado las rutas de atención humanitaria inmediata y se han entregado kits de higiene, alimentación por medio de ollas comunitarias y jornadas de salud en la zona urbana, así mismo, se declaró la emergencia por desplazamiento y confinamiento en el Comité de Justicia Transicional y se solicitó apoyo subsidiario a la Gobernación de Nariño y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Caracol Radio consultó con el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar sobre la situación en ese territorio y anunció que a la fecha el 90% de las personas han logrado retornar a sus hogares tras la situación de orden público.