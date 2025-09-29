Minga Barí se moviliza hacía Cúcuta para reclamarle al gobierno nacional

Cúcuta

Una caravana de buses y motocicletas se desplazó desde la región del Catatumbo en Norte de Santander con integrantes de la Minga Barí quien han expresado su descontento con el actual gobierno, y cuya motivación es reclamar mediante protestas en la ciudad de Cúcuta.

Se estima que más de ochocientas personas llegarán para expresar su malestar por incumplimientos del Estado para con esa etnia en la zona norte del departamento.

Alexander Dora, vocero de las comunidades indígenas dijo que están preocupados " por la falta de respuestas y soluciones reales a la demanda de derechos colectivos desde nuestras comunidades, así como la falta de compromiso y cumplimiento de órdenes judiciales que garanticen los derechos étnicos, sociales y territoriales".

Frente a este panorama las comunidades indígenas reclaman protección y garantías de los derechos territoriales colectivos del pueblo Barí, como cumplimiento de ordenes judiciales, deforestación, solución al problema de las economías legales y protección ambiental. Paz, seguridad y derechos humanos.

Así mismo, atención a las víctimas, reparación y garantías de no repetición, PDET Pacto Catatumbo, Plan de vida, gobierno y justicia propia asistencia técnica y recursos suficientes para implementación del sistema indígena de salud.

Las autoridades departamentales a través de una Puesto de Mando Unificado monitorean la situación y también han hecho un llamado al gobierno nacional para que delegue una comisión que pueda establecer un diálogo con los manifestantes.