Más de 40 personas capturadas por diferentes delitos en Cartagena

En desarrollo de los diferentes operativos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia durante el fin de semana logró la captura de 49 personas, 44 de ellas en flagrancia y cinco (5) por orden judicial.

Dentro de capturados figuran 21 por tráfico de estupefacientes, 14 por hurto, tres (3) por porte ilegal de armas de fuego, dos (2) por lesiones personales, dos (2) por homicidio y siete (7) por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron tres armas de fuego, 109 armas blancas y más de 1.370 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 280 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes con 45 comparendos, portar sustancias prohibidas en espacio público con 25 comparendos e irrespetar a las autoridades de Policía con 11 comparendos.

Este fin de semana se recepcionaron 2.250 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 77 fueron por riña, 75 por perturbación de la tranquilidad y 2.082 llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Durante este fin de semana, se presentaron cuatro afectaciones a la vida en los barrios San Fernando, Nelson Mandela y Albornoz.

Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades y reducir los compartimientos que afectan la convivencia, en los últimos días se realizaron más 210 actividades preventivas en diferentes sectores de la ciudad, entre las que se destacan reuniones con jóvenes de especial atención y encuentros con líderes en los CAI.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para seguir sacando de las calles a todos los actores que afectan la seguridad”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.