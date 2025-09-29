Barranquilla

Mañana inician los Festivales Recreodeportivos 2025: entérese de que tratan

Cada actividad está diseñada para llegar a más de 1.500 personas, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores.

Foto: Alcaldía Barranquilla

Jesús García

La Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Recreación y Deportes, pone en marcha la estrategia Festivales Recreodeportivos 2025 con la realización de 5 actividades orientadas al bienestar y la integración de todos los grupos poblacionales.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este programa busca fomentar la sana convivencia, el aprovechamiento positivo del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social, mediante jornadas dinámicas, incluyentes y accesibles en diversos espacios públicos del Distrito de Barranquilla.

Según la alcaldía, los Festivales Recreodeportivos 2025 están concebidos como escenarios abiertos, participativos y multiculturales, donde confluyen el deporte, la recreación, la salud física y mental, la música y el entorno urbano y natural en jornadas llenas de energía, juego y bienestar.

Más información

Estas actividades llegarán a las 5 localidades del Distrito y tendrán una duración estimada de 3 a 4 horas cada una, con el objetivo de impactar a más de 1.500 personas entre niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Cabe destacar que las jornadas se desarrollarán en puntos estratégicos de alta concurrencia, como plazas, el malecón, parques emblemáticos y otros espacios públicos representativos, seleccionados de acuerdo con criterios de accesibilidad, capacidad de aforo y equidad territorial.

Cada festival contará con una programación diversa en espacios al aire libre, diseñados para fomentar la integración familiar, el bienestar físico y emocional, el desarrollo creativo y la participación comunitaria. Las actividades estarán organizadas en diferentes zonas temáticas y serán orientadas por personal capacitado, garantizando seguridad, inclusión y disfrute para todas las edades.

Zona de juegos y recreación

Estaciones de juegos interactivos: se habilitarán espacios con actividades como la clásica peregrina, lanzamientos de precisión, miniboliche, retos de puntería con balón y otras dinámicas lúdicas adaptadas a distintos rangos de edad, promoviendo la participación libre y espontánea.

Sesiones recreativas animadas: monitores especializados guiarán actividades colectivas como juegos grupales, dinámicas integradoras, pausas activas y ejercicios recreativos, generando movimiento, risas y sentido de comunidad.

Área infantil inflable: zona exclusiva para primera infancia, equipada con castillos inflables, túneles de colores y juegos blandos, en un entorno seguro y divertido.

Momentos sorpresa y premiaciones: rifas, sorteos y entrega de incentivos que motivan la participación y reconocen el compromiso de los asistentes.

La primera jornada será mañana 30 de septiembre de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Malecón de Rebolo.

