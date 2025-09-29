Noticiero mediodía Cartagena

Investigan muerte de una mujer en el sur de Cartagena

El hallazgo del cadáver se dio en el barrio Mirador de la Bahía

Colprensa

Fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Greimis Ruiz Sanmartín, de 28 años de edad, natural de San Onofre (Sucre), sin aparentes signos de violencia.

Un familiar de la víctima encontró el cuerpo al interior de una habitación sin signos vitales, avisando a las autoridades. El cuerpo será remitido a medicina legal, quienes darán un reporte oficial de lo sucedido.

Inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.

