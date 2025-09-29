Gobierno Trump retiró la visa a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez

Las decisiones del gobierno de Donald Trump parece que no terminaron con la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro, pues anunciaron que esta medida también la implementan para Angie Rodríguez, actual directora del Dapre.

Angie Rodríguez hizo parte de la comitiva que acompañó a Gustavo Petro a Nueva York, en donde entregó el último discurso como presidente Naciones Unidas.

La decisión sobre la revocatoria de visa para Angie Rodríguez, se le suma a la del presidente Gustavo Petro, quien recibió la noticia el viernes pasado durante el vuelo de regreso a Colombia, y cuya razón tendría que ver con su participación en las manifestaciones del Times Square, en rechazo a la guerra en Gaza y a la presencia del ministro de Israel, Benjamin Betanyahu, en la Asamblea de las Naciones Unidas.

¿Qué otros funcionarios se han quedado sin visa?

Tras la cancelación de la visa del presidente Petro por parte del gobierno de Donald Trump, varios altos funcionarios se han quedado sin visa.

Los más recientes fueron Germán Ávila, ministro de Hacienda, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, así como la canciller Rosa Villavicencio y la superintendente, Cielo Rusinque, quienes renunciaron voluntariamente a la visa en solidaridad con el presidente Gustavo Petro.

Augusto Ocampo, actual secretario Jurídico de la Presidencia, fue el primer funcionario que solicitó la renuncia a su visa, en apoyo al mandatario.