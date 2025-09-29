Fiesta del patrimonio y la identidad en Cartagena convocó a más de 14 mil personas

Con entusiasmo y compromiso ciudadano, la Jornada de Puertas Abiertas organizada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, alcanzó un récord histórico de participación en el marco del Mes del Patrimonio.

Los museos registraron una asistencia sin precedentes: 5.781 visitantes en 2025, frente a 2.300 en 2024, lo que representa más del doble de público en comparación con el año pasado.

En total, entre las distintas actividades de la jornada, más de 14 mil personas disfrutaron de la historia, la cultura y la identidad que nos une.

Familias, niños, jóvenes y turistas se volcaron a recorrer nuestros espacios patrimoniales: Casa Museo Rafael Núñez, Claustro de la Merced, Museo Biográfico Madre Bernarda, Museo Histórico de Cartagena, Simakongo de Palenque, Museo de Muñecas y Carritos, Museo de Arte Religioso de Mompox, Casa Museo Pozón, Museo del Oro Zenú, Museo de Arte Moderno Enrique Grau, Museo Naval del Caribe, Museo Comunitario de San Jacinto y Museo de Turbaco.

Asimismo, la jornada gratuita en el Castillo de San Felipe de Barajas se realizó bajo la organización de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), garantizando una experiencia pedagógica y cultural enriquecedora para los asistentes.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el impacto educativo y cultural de la jornada:“La satisfacción de ver los rostros de las familia de la ciudad sintiéndose parte de lo que es de ellos, no tiene explicación. La cultura es patrimonio y educa y transforma, y en esta administración esto es uno de los pilares de nuestro Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”.

Le seguimos apostando a que estas actividades sigan siendo una oportunidad para reconocernos en la historia y nunca olvidar de donde venimos”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, resaltó la importancia de este logro colectivo:“Cuando vemos el impacto masivo que genera la cultura, y más aún cuando es de puertas abiertas, valoramos más el trabajo que se realiza para que este tipo de espacios sean posibles, un verdadero regalo para la ciudad. Agradecemos esta articulación con la Red de Museos para que la historia pueda seguir siendo conocida de cerca”.

La Jornada de Puertas Abiertas hizo parte del Mes del Patrimonio, que incluyó también la ruta Exploradores del Patrimonio: Rostros de la Ciudad, recorridos pedagógicos y talleres artísticos en diferentes espacios de la ciudad.