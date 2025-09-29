Estrategia contra el secuestro y la extorsión en los Montes de María

Los Montes de María, una subregión ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, han sido históricamente azotados por la violencia y la criminalidad. El secuestro y la extorsión, flagelos que han afectado a miles de familias, han generado un clima de miedo e incertidumbre que ha impedido el desarrollo social y económico de la región. Ante esta situación, es fundamental recordar la línea 165 y la estrategia “Yo no pago, yo denuncio”.

Ante esta situación, el Grupo Gaula de la Policía Nacional ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra estos delitos. Con el apoyo de la comunidad y la implementación de estrategias innovadoras como “Seguros, Cercanos y Presentes”, el Gaula ha logrado importantes avances en la reducción del secuestro y la extorsión, devolviendo la tranquilidad a los habitantes de los Montes de María.

El trabajo del Gaula en los Montes de María se basa en la coordinación con la comunidad, la inteligencia policial y la judicialización de los responsables. Los miembros del Gaula, hombres y mujeres comprometidos con la seguridad y el bienestar de la región, recorren los municipios y corregimientos, escuchando a la gente, brindando información y asesoría, y fomentando la denuncia.

“La estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ nos ha permitido fortalecer el vínculo con la comunidad”, afirma el comandante del Gaula en los Montes de María. “Gracias a la confianza que hemos generado, la gente se siente más segura para denunciar y colaborar con nosotros. Esto nos ha permitido desarticular bandas criminales y rescatar a personas secuestradas”.

El trabajo del Gaula en los Montes de María es un ejemplo de cómo la coordinación entre la policía y la comunidad, la inteligencia policial y la judicialización de los responsables pueden generar resultados positivos en la lucha contra el secuestro y la extorsión. La estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” ha fortalecido el vínculo entre la policía y la comunidad, fomentando la denuncia y generando un clima de confianza que ha permitido reducir significativamente la incidencia de estos delitos.

A pesar de los avances logrados, el Gaula enfrenta aún importantes retos en la lucha contra el secuestro y la extorsión en los Montes de María. La presencia de grupos armados ilegales, la pobreza y la falta de oportunidades son factores que contribuyen a la persistencia de estos delitos. Sin embargo, con el apoyo de la comunidad y el compromiso de sus miembros, el Gaula seguirá trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de los Montes de María.

“Desde la Policía Nacional, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con la comunidad para combatir el secuestro y la extorsión en los Montes de María. La estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ es fundamental para fortalecer la confianza y generar un clima de seguridad que permita el desarrollo de la región”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar.