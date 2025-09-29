Consejero advierte crisis humanitaria en el Catatumbo tras llegada de indígenas Barí a Cúcuta

Cúcuta.

La llegada de cerca de 900 indígenas Barí a Cúcuta para exigir diálogo con el gobierno nacional refleja la compleja situación humanitaria que atraviesa el Catatumbo.

Así lo advirtió Luis Fernando Niño, consejero departamental de Paz y Reconciliación de Norte de Santander, quien aseguró que el conflicto armado en la región lleva ocho meses sin tregua y continúa afectando gravemente a la población civil.

“Este fin de semana se registraron asesinatos con extrema sevicia, incluso con videos. Hoy cayó un dron en la zona de Miraflores, cerca de Ocaña, afectando a personas civiles. Además, tenemos más de 200 casos de reclutamiento forzado”, señaló el funcionario, quien recordó que entre los manifestantes en Cúcuta hay 300 niños, adultos mayores, hombres y mujeres que reclaman el cumplimiento de pactos firmados.

Niño explicó que las principales peticiones de la comunidad Barí giran en torno al cumplimiento del Pacto Catatumbo, los PDET, la delimitación de su territorio ancestral y mejoras urgentes en salud y educación.

Destacó que, aunque la Gobernación ha brindado apoyos iniciales como agua, baños y alimentación, las soluciones de fondo deben provenir directamente del presidente Gustavo Petro y el Ministerio del Interior.

“El gobierno nacional debe volver a poner los ojos como cuando en enero comenzó esta guerra acá, porque la situación no ha parado y cada vez se intensifica”, advirtió.

Agregó que mientras se organiza una comisión de alto nivel desde Bogotá, el departamento gestiona espacios dignos para acoger a los indígenas durante su permanencia en la capital.

En materia de salud, Niño confirmó que el Instituto Departamental de Salud atiende brotes y situaciones críticas en comunidades de Tibú y Convención, incluyendo cuatro casos recientes de H1N1.

El consejero insistió en que es urgente la presencia del gobierno nacional en Cúcuta para escuchar a la comunidad Barí y avanzar en soluciones reales que eviten el agravamiento de la crisis en el Catatumbo.