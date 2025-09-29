Cartagena será sede del Tour Salva Tu Piel 2025

El cáncer de piel es el más común a nivel mundial y, aunque es prevenible, sigue siendo subestimado por la mayoría de las personas. En Cartagena, los niveles del índice ultravioleta alcanzan niveles muy altos y extremos durante el medio día (UV 10-12), lo que representa un riesgo elevado de lesiones en la piel y daño ocular en caso de exposición al sol sin protección adecuada. Aunque por la mañana y tarde los niveles son más bajos (UV 6-8), la intensidad de los rayos solares, debido al clima tropical de la ciudad, hace necesario el uso de protector solar y gafas oscuras durante el día para evitar riesgos en la salud. Por eso, por tercer año consecutivo, La Roche-Posay, junto a la Liga Colombiana Contra el Cáncer y AsoColDerma, pone en marcha el Tour Salva Tu Piel 2025, la jornada de diagnóstico gratuito más grande del país, que busca promover la detección temprana y el cuidado responsable de la piel.

Hasta la fecha, esta iniciativa ha logrado revisar más de 12.500 personas en toda la región CERAN, que comprende Centroamérica y la Región Andina, detectando 1.232 casos de riesgo que recibieron seguimiento oportuno. Solo en Colombia en 2024, se realizaron 3.462 chequeos y se detectaron 377 casos de riesgo, mientras que en CERAN se chequearon más de 7.300 lunares con más de 840 casos sospechosos. De la mano de AsoColDerma y la Liga Colombiana Contra el Cáncer, se donaron más de 100 biopsias y se dio seguimiento a pacientes con diagnósticos sospechosos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Queremos llevar la prevención del cáncer de piel a más personas, especialmente a quienes no tienen acceso fácil a estos servicios. Salva Tu Piel es una iniciativa que lleva salud dermatológica para: detectar, educar y transformar hábitos para prevenir el cáncer de piel, ya que, si se detecta a tiempo, tiene una alta tasa de curación”, aseguró Melanie Cooper, gerente general de L’Oréal Dermatological Beauty para Centroamérica y la Región Andina.

La iniciativa recorrerá el país entre agosto y octubre, con estaciones en 9 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Ibagué, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Cúcuta. A lo largo del tour, un equipo de 50 dermatólogos realizará valoraciones gratuitas de lunares y brindará orientación para la prevención del cáncer de piel, garantizando atención de calidad y la posibilidad de identificar casos sospechosos de manera temprana.

Tour Salva Tu Piel 2024 – Medellín

“En la Liga trabajamos para que cada colombiano tenga acceso a la detección temprana y a una ruta clara de atención. No se trata solo de enseñar sobre prevención, sino de garantizar que las personas puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Con esta jornada, acercamos dermatólogos expertos a comunidades que normalmente no cuentan con esta especialidad, ayudando a salvar vidas a través de la detección temprana del cáncer de piel”, afirmó Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

La ciudad de Cartagena cierra el Tour Salva Tu Piel con jornadas gratuitas de chequeo de lunares, en el Hospital Naval de Cartagena el jueves 2 de octubre, en la Base Naval de Cartagena el viernes 3 de octubre, y en la Playa detrás del Hotel Radisson (Cra 9 #22-850, Boquilla Provincia de Cartagena), el sábado 4 de octubre.

El cáncer de piel afecta a más de 330.000 personas al año en el mundo (Globocan, 2022), y en Colombia se reportaron 1.773 casos. La principal causa es la exposición prolongada a los rayos UV, razón por la cual los especialistas recomiendan usar protector solar con FPS +50 todos los días, reaplicando cada 3 horas; evitar el sol entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m.; y realizar autoexámenes con la técnica del ABCDE.

“El cáncer de piel es una enfermedad que muchas veces se subestima, pero su impacto puede ser mortal si no se detecta a tiempo. Iniciativas como Salva Tu Piel son fundamentales porque combinan educación, prevención y diagnóstico temprano. Además, promueven el autoexamen regular, una herramienta poderosa para reducir la incidencia y evitar que los casos se detecten en etapas avanzadas”, agregó Paola Macías, miembro de la Junta Directiva de AsoColDerma y especialista en dermatología clínica y estética.

Recomendaciones generales para prevenir el cáncer de piel

El daño de los rayos solares en las células de la piel es acumulativo y sus efectos pueden aparecer años o décadas después. La mayoría de los casos se diagnostican en edad adulta, pero la exposición solar comienza desde la infancia, siendo mayor en las dos primeras décadas de vida, cuando los niños y adolescentes realizan actividades al aire libre, muchas veces en las horas de mayor radiación UV. Además, la población de países ubicados en la zona ecuatorial, como Colombia, presentan mayor riesgo de cáncer de piel, ya que están expuestos a niveles más altos de radiación ultravioleta.

Para proteger la piel, los médicos dermatólogos de AsoColDerma y la Liga Colombiana Contra el Cáncer recomiendan: