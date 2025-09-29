Cartagena abre la temporada de cruceros 2025-2026

Con la llegada hoy del Serenade of the Seas de la línea Royal Caribbean, la ciudad da inicio oficial a la temporada de cruceros 2025-2026, que traerá un movimiento estimado de 442.740 visitantes entre pasajeros y tripulantes, y un impacto económico proyectado de USD 52,9 millones, consolidando a Cartagena como uno de los destinos de cruceros más importantes del Caribe.

Durante 184 días de operación, se recibirán 181 recaladas de cruceros de 36 líneas internacionales, entre ellas Royal Caribbean, Princess Cruises, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC, Holland America Line, Disney Cruise Line y Virgin Voyages. El dinamismo de la temporada se reflejará en 52 jornadas con dos barcos en operación simultánea, 9 con tres y 2 con cuatro cruceros en un mismo día, además de 22 fechas con pernoctaciones que incrementan el consumo en la ciudad.

Vuelven los embarques

La gran novedad será la operación de embarques desde Cartagena: Royal Caribbean Cruise operará 75 embarques con los cruceros Serenade of the Seas y Grandeur of the Seas, cada domingo entre el 12 de octubre de 2025 y el 26 de junio de 2026, lo que permitirá que más de 42.000 pasajeros inicien su travesía desde la ciudad.

De acuerdo con la medición de Business Research and Economic Advisors (BREA), el gasto promedio por pasajero en tránsito será de USD 122,5, por tripulante de USD 71,2, y por pasajero en embarque de USD 279,9, cifras que se traducen en oportunidades directas para sectores como comercio, transporte, gastronomía y turismo cultural.

“Cada barco que arriba a Cartagena es un puente que conecta a nuestra ciudad con el mundo. Nos emociona dar inicio a una temporada que traerá más visitantes, más operaciones y más oportunidades para todos los cartageneros. Nuestro compromiso es seguir brindando una experiencia de clase mundial a quienes nos visitan”, afirmó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena.

Con 9 recaladas inaugurales de barcos que visitarán la ciudad por primera vez —entre ellos el Brilliant Lady de Virgin Voyages, el Celebrity Ascent de Celebrity Cruises y el Crown Princess de Princess Cruises—, la temporada 2025-2026 reafirma la confianza de las principales navieras en Cartagena como destino seguro, atractivo y competitivo.

La Terminal de Cruceros de Cartagena, junto a las autoridades locales, ProColombia, Corpoturismo, Secretaría de Turismo y el Grupo Puerto de Cartagena, continuarán trabajando de manera articulada para fortalecer la industria y potenciar a la ciudad como un referente en el circuito del Caribe.