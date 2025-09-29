Capturan a dos personas por porte ilegal de armas de fuego en San Martín de Loba

En el muelle principal del municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia a través de las patrullas de vigilancia en coordinación con personal de la Infantería de Marina, en labores de registro y control, lograron la captura de dos individuos de 27 y 29 años, originarios de Nechí (Antioquia) y San Martín de Loba, respectivamente, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento, se les incautó un revólver marca Colt, calibre 38 Special, número interno P98730, con 5 cartuchos. Adicionalmente, se incautaron 30 millones de pesos colombianos. Se procedió a la incautación de los elementos y se les informaron sus derechos como personas capturadas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El material incautado y los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Esta captura representa un golpe significativo contra la criminalidad en la región, ya que la posesión ilegal de armas de fuego es un factor que contribuye a la violencia y la inseguridad ciudadana. La Policía Nacional de Colombia reiteran su compromiso de seguir trabajando arduamente para desarticular las bandas criminales y garantizar la tranquilidad de los habitantes de la subregión del sur de Bolívar.

Las operaciones de control y vigilancia continuarán intensificándose en la zona, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y capturar a quienes infrinjan la ley. La colaboración de la comunidad es fundamental para el éxito de estas acciones, por lo que se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a las líneas telefónicas de emergencia.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez manifestó: “En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar se han incautado 246 armas de fuego y se han capturado 176 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.”