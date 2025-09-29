Capturado en Cartagena un sujeto con cocaína, cuando pretendía abordar un vuelo a Ámsterdam

La Policía Nacional de Colombia, realizando controles rutinarios en la terminal Aérea, durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales, unidades de la Policía Antinarcóticos, capturaron en flagrancia a un sujeto, de nacionalidad colombiana, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos, con más de seis kilos de cocaína en dos maletas de doble fondo dentro del equipaje facturado (bodega).

Durante labores de verificación, las unidades policiales de la compañía Antinarcóticos del aeropuerto de Cartagena, con la ayuda del canino especializado en narcóticos ‘Ruger’, capturan a esta persona e incautan dos láminas con una sustancia, la cual fue sometida a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dando como resultado positivo para Cocaína.

El capturado, de 41 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este importante resultado, se logró evitar la comercialización de más de 12.000 dosis de cocaína, avaluadas en más de 300.000 euros, equivalentes a más de 1.300 millones de pesos en el mercado internacional.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.223 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más 577 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo.