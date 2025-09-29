Boyacá brilló en Termatalia 2025

Paipa fue el epicentro mundial del turismo de bienestar con la realización de Termatalia Boyacá 2025, evento que reunió a representantes de 12 países y más de 30 expertos internacionales en termalismo, turismo de salud y desarrollo sostenible. Durante tres días, el municipio recibió a miles de visitantes, convirtiéndose en vitrina internacional para Boyacá.

FOTO I ALCALDIA PAIPA Ampliar

El alcalde de Paipa, Germán Camacho, destacó que el balance fue ampliamente positivo: «...Superamos las expectativas, no solo con la participación internacional, sino también con el impacto en nuestra economía local. Los hoteles estuvieron llenos, las veredas como La Playa mostraron su termalismo comunitario y hoy Paipa está en el radar del turismo de salud y bienestar en el mundo...».

Uno de los aspectos más valorados fue el intercambio cultural y académico. Además de conferencias y talleres especializados, la inauguración se realizó en un espacio público por primera vez, lo que permitió la integración de la comunidad paipana. Según Camacho, «...Termatalia marcó un antes y un después para Boyacá y Colombia, consolidándonos como un referente en termalismo y en el turismo especializado en salud...».

FOTO I ALCALDIA PAIPA Ampliar

La secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, coincidió en que este evento se convirtió en un hito para la región: «...Fue un éxito rotundo, recibimos un público internacional altamente especializado y se generaron oportunidades en sectores como cosmética, hotelería y salud. Boyacá demostró que puede competir a nivel mundial en turismo de bienestar...».

Rojas aseguró que el reto ahora es proyectar a Boyacá como destino permanente para el turismo de salud. «...Debemos avanzar en una política pública de termalismo que brinde reglas claras a los inversionistas y permita que este evento no sea un hecho aislado, sino el inicio de una estrategia a largo plazo...», puntualizó. Con este cierre, Boyacá no solo celebró un logro, sino que abrió una puerta hacia la internacionalización de su potencial turístico.