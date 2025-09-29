Aguas de Cartagena detecta conexiones ilegales en dos hoteles y un lavadero de carros

Como parte de su estrategia para reducir pérdidas comerciales y combatir el fraude en el suministro de agua, Aguas de Cartagena detectó tres conexiones ilegales en establecimientos de alto consumo: dos hoteles ubicados en los barrios El Bosque y El Laguito, y un lavadero de carros en el barrio Blas de Lezo.

Las irregularidades fueron identificadas durante operativos de inspección y seguimiento realizados por el Departamento de Control de Pérdidas Comerciales, los cuales evidenciaron que estos predios accedían al servicio de acueducto de forma clandestina. Estas conexiones fraudulentas afectan la infraestructura del sistema, y generan significativas pérdidas económicas.

En total, se calcula una pérdida cercana a los 1.000 m3 mensuales, volumen equivalente al consumo mensual de cerca de 500 viviendas, con un perjuicio económico superior a los $10 millones mensuales.

Tras detectar las anomalías, Aguas de Cartagena procedió a la eliminación inmediata de las conexiones fraudulentas y la aplicación de los procesos administrativos correspondientes.

La empresa recuerda a la ciudadanía que la defraudación de fluidos es un delito penal, sancionado con multas que pueden superar los $240 millones y penas de hasta seis años de prisión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con acciones decididas de vigilancia y control, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la eficiencia operativa, el uso responsable del recurso hídrico y la equidad en la prestación del servicio.

Asimismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier anomalía a través de sus canales oficiales: la app móvil Acuacar; la línea de atención desde celular (605) 6943337; el número de WhatsApp 322 368 4233; desde teléfono fijo marcando al 116; el sitio web www.acuacar.com; el formulario en línea disponible en la sección Denuncia fraude; y el correo electrónico denunciaelfraude@acuacar.com.