Los de Ñam: amor, cocina y un toque de felicidad en cada receta

“Los de Ñam” surgieron en medio de la pandemia, cuando decidieron escribir un decreto personal en el que se prometieron crear un canal de recetas para alegrar la vida de la gente y demostrar que cocinar también puede ser un acto de felicidad.

Desde entonces han conquistado a más de 6.000 millones de seguidores, compartiendo su sazón junto a invitados especiales: cantantes, actores y amigos que se han sumado a su cocina.

Su historia de pareja está marcada por sueños en común, trabajo en equipo y, sobre todo, un amor que los ha mantenido inseparables desde el primer día.

Hoy, regresan a Storia D’amore con su segunda receta: Pasta Alla Vodka, con ese toque único que solo ellos saben darle.