La colección Victoria Ballerina de Bata llega a Colombia

La icónica Victoria Ballerina, considerada el calzado más cómodo de Bata, presenta su lanzamiento de su nueva campaña Victoria Ballerina, inspirada en la elegancia del ballet.

El regreso de Victoria Ballerina conecta también con el ritmo y la energía colombiana gracias a una colaboración con Swing Latino, la reconocida escuela de salsa caleña que ha formado campeones mundiales y artistas que han deslumbrado en Broadway. Una fusión entre la gracia del ballet y la pasión de la salsa que celebra la diversidad y la fuerza de la danza a través del diseño.

Además, este lanzamiento integra un componente social, pues con su campaña busca impulsar el talento emergente y abrir más oportunidades para quienes sueñan con hacer de la danza su proyecto de vida.