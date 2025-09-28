Hombre abandonó motocicleta cargada con cocaína entre Mompox y Talaigua: está prófugo

En un operativo de registro y control realizado por patrullas de vigilancia en la vía nacional Mompox–Talaigua, sector Las Vegas, uniformados de la Policía Nacional incautaron una motocicleta y una cantidad considerable de cocaína.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los uniformados observaron a un ciudadano que, al notar la presencia policial, abandonó una motocicleta Yamaha y un bolso, emprendiendo la huida hacia zona boscosa.

Al inspeccionar el bolso, hallaron cuatro paquetes con una sustancia rocosa pulverulenta similar a la cocaína y sus derivados, con un peso total de 2.940 dosis.

La sustancia incautada y la motocicleta fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes.

Este operativo se enmarca en las acciones que viene desarrollando la Policía Nacional para combatir el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad en las vías del departamento de Bolívar.

“Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los bolivarenses. Este tipo de operativos son fundamentales para desarticular las redes de narcotráfico y proteger a nuestra comunidad”, afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar.