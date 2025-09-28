Cartagena

En Cartagena comerciantes de Bazurto se siguen pasando a energía prepago de Afinia

Este novedoso sistema permite que los propietarios gestionen su consumo sin recibir facturas acumuladas

Afinia

Afinia

En el corazón del mercado donde se comercializan verduras y hortalizas, se vive una transformación energética que ya es motivo de satisfacción para comerciantes y usuarios.

La iniciativa “Energía a tu medida”, impulsada por Afinia filial del Grupo EPM, suma ya más de 157 usuarios conectados, una cifra que sigue creciendo día a día.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este novedoso sistema permite que los comerciantes gestionen su consumo sin recibir facturas acumuladas; en cambio, cada usuario recarga la energía que necesita, según su capacidad.

Con la instalación de un medidor prepago, “uno no debe pagar facturas exorbitantes ni quedar con deudas pendientes: simplemente recarga y consume”, explica uno de los beneficiarios, Jorge Castellón Altamar, quien tiene su local detrás del CAI de Bazurto. Para él, con un valor de $40.000 puede mantener el suministro del local dedicado a la venta de verduras. Su proceso es simple: va a una oficina de SuperGiros en Bazurto, realiza su recarga, y vuelve a contar con energía sin mayores trámites.

Sara Miranda, otra comerciante del Bazurto que adoptó el sistema, comenta que esta modalidad le ha permitido mejorar su control financiero y evitar sorpresas a fin de mes. “Con “Energía a tu medida”, los usuarios gamos autonomía: planificamos y evitamos deudas”.

De esta manera Afinia promueve una manera sostenible de llevar energía a quienes más lo necesitan.

“Energía a tu medida” es un programa que hace parte del compromiso de Afinia por modernizar su infraestructura eléctrica en la región Caribe y ampliar las alternativas para que más familias y comerciantes accedan a un servicio de calidad. La compañía continúa evaluando nuevas zonas para replicar esta modalidad, priorizando sectores con alto flujo comercial y necesidades especiales de consumo.

Además, “Energía a tu medida” se complementa con programas de educación energética y acompañamiento personalizado, en los que el equipo de Afinia asesora a los usuarios sobre consumo responsable, seguridad eléctrica y mejores prácticas para maximizar el rendimiento de cada recarga, fortaleciendo así la cultura del pago oportuno y la corresponsabilidad en la prestación del servicio.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad