En Cartagena comerciantes de Bazurto se siguen pasando a energía prepago de Afinia

En el corazón del mercado donde se comercializan verduras y hortalizas, se vive una transformación energética que ya es motivo de satisfacción para comerciantes y usuarios.

La iniciativa “Energía a tu medida”, impulsada por Afinia filial del Grupo EPM, suma ya más de 157 usuarios conectados, una cifra que sigue creciendo día a día.

Este novedoso sistema permite que los comerciantes gestionen su consumo sin recibir facturas acumuladas; en cambio, cada usuario recarga la energía que necesita, según su capacidad.

Con la instalación de un medidor prepago, “uno no debe pagar facturas exorbitantes ni quedar con deudas pendientes: simplemente recarga y consume”, explica uno de los beneficiarios, Jorge Castellón Altamar, quien tiene su local detrás del CAI de Bazurto. Para él, con un valor de $40.000 puede mantener el suministro del local dedicado a la venta de verduras. Su proceso es simple: va a una oficina de SuperGiros en Bazurto, realiza su recarga, y vuelve a contar con energía sin mayores trámites.

Sara Miranda, otra comerciante del Bazurto que adoptó el sistema, comenta que esta modalidad le ha permitido mejorar su control financiero y evitar sorpresas a fin de mes. “Con “Energía a tu medida”, los usuarios gamos autonomía: planificamos y evitamos deudas”.

De esta manera Afinia promueve una manera sostenible de llevar energía a quienes más lo necesitan.

“Energía a tu medida” es un programa que hace parte del compromiso de Afinia por modernizar su infraestructura eléctrica en la región Caribe y ampliar las alternativas para que más familias y comerciantes accedan a un servicio de calidad. La compañía continúa evaluando nuevas zonas para replicar esta modalidad, priorizando sectores con alto flujo comercial y necesidades especiales de consumo.

Además, “Energía a tu medida” se complementa con programas de educación energética y acompañamiento personalizado, en los que el equipo de Afinia asesora a los usuarios sobre consumo responsable, seguridad eléctrica y mejores prácticas para maximizar el rendimiento de cada recarga, fortaleciendo así la cultura del pago oportuno y la corresponsabilidad en la prestación del servicio.