Delincuentes robaron $18 millones en un negocio de San Juan Nepomuceno, Bolívar

En el barrio Diógenes Arrieta, sector Las Acacias del municipio de San Juan Nepomuceno- Bolívar, una persona identificada como John Edinson Eljaik Arboleda, se disponía a cerrar su negocio de razón social Lubrifil JC, cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta pulsar 135 de color negro, quienes lo intimidaron con un arma de fuego y lo despojaron del dinero producto de las ventas y consignaciones del corresponsal de Bancolombia, logrando hurtarle la suma de 18.000.000 de pesos en efectivo.

Tras cometer el atraco los sujetos huyeron por la carretera Troncal de Occidente con sentido hacia el corregimiento de Carreto.

El dinero sustraído corresponde a 4.000.000 de pesos de consignaciones del corresponsal bancario y 14.000.000 de pesos del producido.

Por su parte, la Sijin realizó labores de verificación y recolección de información en el lugar de los hechos. Hasta el momento no hay capturados.