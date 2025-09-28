“Como siempre Petro manipula, la comuna 13, no fue masacre de gobierno”:Centro Democrático responde

Colombia

El Centro Democrático acusó al presidente Petro de manipular los hechos y de buscar responsabilizar al expresidente Álvaro Uribe de acciones por las cuales la JEP, según señalaron, nunca lo ha vinculado.

El partido también aseguró que la operación militar adelantada en esa zona tuvo como propósito recuperar el control territorial frente a las guerrillas y estructuras criminales que dominaban a la comunidad. Según la colectividad, “este proceso permitió devolver tranquilidad a los habitantes, quienes vivían bajo permanente intimidación”.

La colectividad subrayó que la justicia transicional ha revisado los hechos ocurridos en la Comuna 13, pero que en ninguna de sus decisiones ha señalado a Uribe como responsable de masacres en ese sector de Medellín.