Carlos Martínez, el cantautor argentino que encontró en Colombia su hogar

Carlos Martínez es un músico bohemio nacido en Argentina que decidió quedarse en Colombia tras enamorarse de su gente, su cultura y sus paisajes. Con su guitarra y una voz cargada de poesía, ha recorrido bares, cafés y algunos escenarios donde comparte sus canciones y versos.

Actualmente, el artista se encuentra en temporada de presentaciones, llevando su propuesta musical a espacios íntimos en los que conecta de manera especial con el público. Su estilo fusiona el sentir del sur con la calidez colombiana, creando un diálogo entre melodías y emociones.

Carlos Martínez asegura que Colombia es, para él, uno de los países más hermosos de Latinoamérica, un lugar que lo inspira y al que ahora le canta con la misma pasión con la que alguna vez le cantó a su tierra natal.