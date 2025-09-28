Bomberos de Cartagena atendieron incendio en hotel de Manzanillo: no hubo lesionados

El distrito informó sobre un incendio estructural en el restaurante de un hotel ubicado en Manzanillo, originado en el techo de fabricación en palma seca. Al caer parte de la palma incendiada, las llamas se propagaron hacia la cocina y el restaurante, generando la pérdida total de estas áreas.

Al lugar acudieron tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, bajo el mando del teniente Aníbal Guerrero, quienes lograron controlar la emergencia evitando que el fuego se extendiera a otras zonas del establecimiento.

No se presentaron personas lesionadas durante el incidente. Las causas del incendio se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

Recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Cartagena:

En edificaciones con techos de palma seca u otros materiales de rápida combustión, implementar medidas adicionales de prevención y contar con extintores portátiles en puntos estratégicos.

Realizar mantenimientos periódicos en instalaciones eléctricas y cocinas para reducir el riesgo de incendios.