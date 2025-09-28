Asesinan al comandante de los bomberos de Arauquita, Juan Carlos Agudelo

JUSTICIA

En la noche de este 27 de septiembre fue asesinado Juan Carlos Agudelo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Arauquita, Arauca.

Agudelo fue abordado por sujetos armados poco antes de llegar a su vivienda, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

El comandante se desempeñó como secretario de gobierno de Arauquita en el mandato del exalcalde Etelivar Torres y fue candidato a la Alcaldía por el partido Dignidad y Compromiso.

Comandante Bomberos Voluntarios en Arauquita.

Autoridades municipales rechazan asesinato

El alcalde del municipio de Arauquita, Juan Alfredo Qüenza Ramos, lamentó este hecho que enluta a la población.

“Otro gran lider que nos arrebatan. Cómo me duele como araucano y como alcalde que están silenciando a todo los buenos líderes a plomo, RECHAZO de manera rotunda este vil asesinato de esos sicarios de la democracia, mi solidaridad con su esposa y familia”, indicó el funcionario.

Cabe resalar que días atrás, el escolta del alcalde, subintendente Jorge Armando Tapias, también fue asesinado en un establecimieto comercial.

Por su parte, frente el asesinato del comandante, desde la Gobernación de Arauca, en cabeza de Renson Martínez, piden a las autoridades acelerar la investigación que permita dar con los responsables.

“Hacemos un llamado urgente a la paz y al cese de toda forma de violencia en nuestro territorio. La violencia no puede seguir cobrando vidas valiosas; es imperativo que todos los actores desistan de acciones que atenten contra la vida, la tranquilidad y el desarrollo de Arauca”, indicó en X la gobernación.