Afinia mejorará capacidad eléctrica en el barrio Getsemaní ante incremento de negocios

Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en su compromiso de modernizar y fortalecer la red eléctrica en el barrio Getsemaní, en el centro histórico, con el fin de atender la creciente demanda energética de esta importante zona de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En los últimos días, la empresa identificó incrementos significativos de carga no autorizada que generaron el disparo de los equipos de protección de la subestación Centenario, afectando temporalmente el suministro eléctrico en algunos puntos del sector.

Este crecimiento comercial y la transformación de viviendas en establecimientos sin notificación previa han exigido mayores esfuerzos en la infraestructura eléctrica, sumados al impacto de las lluvias recientes, que han acelerado el deterioro de las redes.

Para garantizar la continuidad y calidad del servicio, Afinia ejecutará en los próximos días trabajos complementarios para reforzar la red, mitigando las contingencias y asegurando la estabilidad del sistema eléctrico.

Cabe resaltar que la empresa ya puso en marcha un ambicioso proyecto que incluyó la instalación de una nueva subestación en el Parque Centenario y la apertura de dos nuevos circuitos para atender las nuevas cargas.

Con estas acciones, Afinia reafirma su compromiso de modernizar y robustecer la infraestructura eléctrica de Cartagena, acompañando el crecimiento de sectores estratégicos como Getsemaní y proyectando soluciones sostenibles que respalden su desarrollo económico y social.