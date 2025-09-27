Soldado murió al pisar una mina antipersonal instalada por el Clan del Golfo en Chocó

Soldado murió al pisar una mina instalada por el Clan del Golfo en Chocó. Foto: Ejército Nacional.

Chocó

En medio de operaciones militares de estabilidad que adelantaba el Ejército Nacional en la vereda Marcelina, municipio de Unguía, Chocó, el soldado profesional Jhon Miranda Ramírez perdió la vida luego de que se activara una mina antipersonal presuntamente instalada por integrantes del Clan del Golfo.

Tras la explosión, el uniformado recibió atención médica inmediata en el lugar y posteriormente fue evacuado en helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia la ciudad de Medellín. Sin embargo, durante el traslado en ambulancia presentó graves complicaciones de salud que obligaron su ingreso de urgencia a la Clínica Las Américas, donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos.

Rechazo al hecho violento

El Ejército Nacional condenó lo ocurrido y calificó el ataque como un acto criminal que no solo atenta contra los miembros de la Fuerza Pública, sino también contra los habitantes del sector.

“Este Comando lamenta la muerte de nuestro héroe, quien dio su vida por la protección de los pobladores de esta región del país, y envía un saludo de condolencias a sus familiares y amigos”, señala el comunicado oficial.

El Ejército Nacional anunció que presentará las denuncias correspondientes por el uso de artefactos explosivos improvisados, prohibidos por la normatividad internacional, que violan los derechos humanos de las comunidades.

La Décima Séptima Brigada confirmó que continuará con las operaciones militares en este sector fronterizo, con el propósito de garantizar la seguridad de la población y dar cumplimiento estricto a la misión constitucional.