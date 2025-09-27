Poblaciones de Bolívar no tendrán luz entre el 29 de septiembre y 4 de octubre: ¿Cuáles son?

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico así:

Lunes, 29 de septiembre

Circuito Chambacú 2 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 35a y carrera 17g, calle 36 y carrera 17c, calle 38a y carrera 18, barrio Espinal.

Circuito Chambacú 8 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 24 carrera 10b, barrio Getsemaní.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 9:10 a. m. a 5:18 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de San Juan Nepomuceno: Barranquilla, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz y San Pedro.

Circuito Zambrano 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Córdoba: carrera 5a calle 10, barrio San Martin.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: diagonal 30 calle 14, barrio La Fragata.

Martes, 30 de septiembre

Circuito Bosque 11 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 48 entre carrera 28 y carrera 31, barrio La Maria.

Circuito Bosque 11 de 6:22 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 39 entre carrera 25 y carrera 28, barrio La Quinta.

Circuito El Carmen 3 de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio barrios del Carmen de Bolívar: Buenos Aires, Las Uvas, El Prado, Centro, Las Flores, El Carmen El Santander, Goretti, Los Mangos, La Concordia, El Silencio.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del municipio de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena). Corregimientos de Santa

Bárbara de Pinto: Barro Blanco, San Pedro. Corregimientos de Talaigua Nuevo: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Duran, Patico, Talaigua Viejo.

Circuito Zaragocilla 2 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Avenida Pedro Heredia, calle 41 diagonal 30, barrio Tesca.

Miércoles, 1 de octubre

Circuito Bosque 10 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Avenida Campo Alegre, entre carrera 24a y carrera 23ª, barrio Manga.

Circuito Bosque 12 de 9:50 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 35a calle 38, barrio La Esperanza.

Circuito Bosque 6 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: avenida campo alegre con carrera 23, barrio Manga.

Circuito Chambacú 12 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle Miramar que intercepta con la calle Olaya Herrera hasta la avenida del Puente, con las Carreras 18, Carrera 19, Calle Miramar, carrera 20b, calle 24ª, barrio Manga.

Circuito Chambacú 5 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: desde la calle 26 hasta la calle 29 entre carreras 17 y 22 del barrio Manga.

Circuito Mompox 5 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: zonas rurales: Palomar, Santa Teresa, Guinea, Bermejal.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 5:18 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de San Juan Nepomuceno: La Mochila, carrera 12 desde calle 14 hasta calle 19, Barrio Arriba.

Jueves, 2 de octubre

Circuito Ternera 9 de 6:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: conjunto residencial Los Alpes, barrio Los Alpes.

Circuito Chambacú 2 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 35a y carrera 17g, calle 36 y carrera 17c, calle 38a y carrera 18, barrio Espinal.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:50 a. m. a 5:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de San Juan de Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal. Veredas de San Juan De Nepomuceno: Guapango y Perico.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en los corregimientos de Magangué: Henequén, Cascajal; vía Henequén a Camilo Torres, vía Camilo Torres a Cascajal.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Magangué: El Cuatro, Florencia, Juan Arias, Las Chichas, Numancia.

Circuito Santa Rosa del Sur 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: calle 10 entre carreras 1 y 12, barrio Betania.

Circuito Zaragocilla 7 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 68e entre la calle 2a y calle 7c, barrio Antonio José de Sucre.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 4:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan de Nepomuceno: calle 11 carrera 9, barrio Centro.

Viernes, 3 de octubre

Circuito Ternera 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de Turbaco: El Prado, El Papayal, El Porvenir, Bellavista, Los Laureles, urbanización La Granja, El Recreo De Los Abuelos, Monte Carmelo, urbanización Prado Verde Etapa 1 Y 2, Carmentea, Vereda Coloncito.

Circuito Zaragocilla 4 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: diagonal 29d entre transversal 45y transversal 46, transversal 46 entre diagonal 29d y diagonal 29i, barrio Nuevo Bosque.

Circuito Zaragocilla 4 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 48 entre diagonal 29c y diagonal 29d, barrio Nuevo Bosque.

Circuito Santa Rosa del Sur 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur: calle 9 entre carrera 10 y carrera 13, barrio Los Comuneros y El Carmen.

Circuito San Jacinto 2 de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Jacinto: vía San Jacinto- Las Palmas, poblaciones de Las Palmas y Bajo Grande, sectores aledaños a la vía.

Sábado, 4 de octubre

Circuito Ternera 7 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 100 calle 22c, barrio San José de Los Campanos.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 8:00 a. m. a 3:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del municipio El Guamo y San Juan Nepomuceno. Corregimientos: La Enea, Lata y sectores aledaños a la vía Lata-Guaquiri. En zona urbana de San Juan Nepomuceno: La Urbanización Nuevo San Juan, Sector Costa de Oro, Urbanización Villa Delly, La Haya, vía a Calamar. Los Corregimientos San Pedro Consolado, La Haya y sectores aledaños a la vía San Juan Nepomuceno-Carreto.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pueblo Nuevo (Bolívar), Galeras (Sucre), San Benito de Abad (Sucre): Corregimientos: Tres Puntas, San José De Rivera y Puerto Franco. Sectores: Pueblo Nuevo Segundo Y Punta Nueva. Sectores Aledaños A La vía Entre Barranco De Yuca San José De Rivera, Y San José De Rivera - Punta Nueva. Finca o Vereda: Abre El Ojo, Santa Angela, El Paraíso, El Chorro, Oro Verde, Doña Ana, Montevideo, Amelida, Los Peres, Tres Punta, El Frenillo, El Gato, El Carmen y sectores aledaños.

Circuito Manzanillo 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector Serena del Mar: Conjunto Residencial Barcelona de Indias, Condominio Residencial Terranova, Colegio Británico De Cartagena, Condominio Residencial Laguna Club, Gimnasio Cartagena De Indias, Bahía Kristal, Parque Residencial Puerta De Las Américas, La Boquilla Sector Arrollo De Piedra, Clínica Capri, Colegio Jorge Washington, Bomba De Gasolina Jamaica (Terpel), Bomba De Gasolina Altoque (Terpel), Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Circuito Manzanillo 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de Cartagena: La Boquilla Sectores: carrera 9 entre calle 35 y calle 92, Centro De Convenciones Las Américas, Edificio Los Morros vía A La Boquilla, Carrera 11 Con Calle 61, Avenida 90 Puente Caño Luisa, Anillo Vial, Edificio Seway, carrera 15 con calle 51, las mellas calle 78, centro Eventos Caribe Tropical. Corregimientos De Cartagena: Puerto Rey, Tierra Baja, Finca Santa Maria, vía A Puerto Rey Y sectores aledaños.

Circuito Manzanillo 6 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector: Tierra Baja, Manzanillo del Mar.

Domingo, 5 de octubre

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Calle 11, Barrio Las Flores, Calle 14 con carrera 14 sector plaza, calle 12 con carrera 11 barrios Colon.

Circuito Chambacú 3 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 34 con carrera 10, calle Carlos Escallón Barrio Centro.

Circuito Nueva Cospique 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Agafano del Caribe, carrera 56 kilómetro 9.

Circuito Nueva Cospique 2 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de Cartagena: Albornoz, Arroz Barato, Bellavista, El Libertador- Mamonal, Martínez Martelo, Policarpa, Puerta de Hierro, Urbanización Villa Barraza, Variante El Pozón, Cliente Atunes de Colombia Vía Mamonal Kilómetro 7, Contecar, Los Libertadores, vía Mamonal Kilómetro 3.

Circuito Nueva Cospique 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal Kilometro 9 Empresa Plexpor, Quimor S.A, Carta Gas, Siderúrgica Boyacá, Esso Mamonal, A Mobil, Alprogas S.A, Planta Van a Leer, Carrera 56 Kilómetro 1 Barrio Mamonal, Empresa Vidagas, Empresa Gasal.

Circuito Nueva Cospique 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Sector Mamonal, Km 9 -11 - Cr 56. Zona Franca La Candelaria - Industrias: Gasan, Cryogas.

Circuito Royalco-Polybol de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 56 Kilometro 5 Emg Sector Puerta De Hierro, Royal Andino, Vía Mamonal Kilometro 5 Sector Puerta de Hierro Polybol.

Circuito Piza, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio en: zona rural de Majagual: Las Llaves, Níspero, Coroncoro, zona rural de Achí: Los Nísperos, Mao, Sincerín, Los Cocos, Llave Del Sur. En Majagual (Sucre), Achí (Bolívar).

Afinia sigue trabajando incansablemente para optimizar la calidad del servicio de energía y agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades.