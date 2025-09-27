Metro de Medellín extenderá servicio por partido Atlético Nacional vs Millonarios

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín anunció una extensión especial de su servicio comercial este sábado 27 de septiembre, con motivo del partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Horarios y condiciones de acceso

El servicio se extenderá hasta las 11:20 p.m., pero a partir de las 10:50 p.m. el ingreso solo estará habilitado en la estación Estadio. En el resto del sistema, únicamente se permitirá la salida de usuarios, sin nuevos ingresos.

Transferencias garantizadas en líneas de cable y tranvía

Durante la extensión, el sistema garantizará la transferencia a las líneas de cables aéreos K, J, P, H y M, así como a la línea T (tranvía), con el paso de los últimos trenes de la jornada.

Líneas sin extensión del servicio

La medida no aplica en el Metrocable línea L (Arví), ni en las líneas de buses 1, 2, O, ni en las cuencas 3 y 6.

Recomendaciones para los usuarios

El Metro invitó a los ciudadanos a recargar anticipadamente el medio de pago, para facilitar su acceso y evitar contratiempos durante la salida del evento.