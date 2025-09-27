Medellín

Metro de Medellín extenderá servicio por partido Atlético Nacional vs Millonarios

Este sábado 27 de septiembre el sistema operará hasta las 11:20 p.m. en estación Estadio

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín anunció una extensión especial de su servicio comercial este sábado 27 de septiembre, con motivo del partido entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Horarios y condiciones de acceso

El servicio se extenderá hasta las 11:20 p.m., pero a partir de las 10:50 p.m. el ingreso solo estará habilitado en la estación Estadio. En el resto del sistema, únicamente se permitirá la salida de usuarios, sin nuevos ingresos.

Transferencias garantizadas en líneas de cable y tranvía

Durante la extensión, el sistema garantizará la transferencia a las líneas de cables aéreos K, J, P, H y M, así como a la línea T (tranvía), con el paso de los últimos trenes de la jornada.

Líneas sin extensión del servicio

La medida no aplica en el Metrocable línea L (Arví), ni en las líneas de buses 1, 2, O, ni en las cuencas 3 y 6.

Recomendaciones para los usuarios

El Metro invitó a los ciudadanos a recargar anticipadamente el medio de pago, para facilitar su acceso y evitar contratiempos durante la salida del evento.

