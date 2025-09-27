Mar de Piero se renueva: chef José Cota Yodera lanza nueva carta “Mar y Tierra” en Cartagena

El restaurante Mar de Piero, referente de la cocina cartagenera con raíces en la isla de Barú, presenta su relanzamiento con una carta renovada de Mar y Tierra, diseñada para enamorar a locales y visitantes con una propuesta que mezcla tradición, memoria e innovación.

Detrás de esta apuesta está el chef José Cota Yodera, un isleño de 33 años que ha hecho de los sabores de su infancia en Barú y Pasacaballos el corazón de su cocina.

Con el fuego del fogón heredado de las matronas de su familia y el instinto del mar tatuado en la sangre, Yodera plantea un menú que une la frescura del Caribe con la fuerza de la tierra.

“Mar de Piero es un homenaje a mi historia y a la de mi tierra. En esta nueva carta quise unir dos mundos: los sabores del mar, que llevo en la sangre, y las carnes y productos de la tierra, que representan fuerza, raíz y equilibrio. Es la manera de decir que Cartagena y Barú tienen todo para darle al mundo una experiencia gastronómica completa”, expresó el chef.

Un recorrido por el Caribe en cada platoLa nueva carta de Mar de Piero no es solo un menú: es un viaje narrado con sabor. Cada entrada y cada plato principal cuentan una historia, una memoria que se enciende con el fuego del fogón.

Todo empieza con las entradas: una picada que evoca al pueblo y al barrio, con bollo de mazorca, chorizo, butifarra, queso costeño, guacamole y croquetas de yuca; otra que rinde tributo a la tradición con patacones y hogao, como si la mesa se llenara de voces familiares.

El recorrido avanza hacia el plato fuerte, un espejo del Caribe: arroz de mariscos meloso con base de arroz de coco, que concentra el alma de la isla; caracol guisado, herencia de la abuela barulera; toyo, pescado firme y de carácter; y camarón al ajillo cremoso, un bocado que recuerda las cocinas isleñas al caer la tarde.

“Hoy lo que proponemos es un viaje: que en un solo plato puedan probar un pedazo de todo nuestro menú, de nuestra tierra y de nuestro mar”, dice Yodera.

Sabores que dialogan

Esta propuesta convive con cortes de res y cerdo, pastas artesanales y preparaciones de raíz campesina, consolidando a Mar de Piero como un lugar donde el Caribe conversa con el mundo, sin perder su esencia.Cocina con propósito socialMás allá de los fogones, José Cota Yodera entiende la gastronomía como un acto de servicio.

Durante emergencias en comunidades vulnerables de Cartagena y Pasacaballos ha llevado alimentos preparados con su equipo, convencido de que la cocina también es compañía, solidaridad y esperanza.

Cinco años de historia, un futuro por conquistarCon casi cinco años de trayectoria, Mar de Piero se ha ganado un lugar en la gastronomía local.

Hoy, con su carta Mar y Tierra, busca proyectarse a nivel nacional e internacional como embajador de la cocina cartagenera y barulera, reafirmando su filosofía: honrar la tradición, innovar con respeto y proyectar el sabor del Caribe hacia el mundo.

Mar de Piero

Av. Crisanto Luque, Cll. 22 N.º 44B, Cartagena, Bolívar