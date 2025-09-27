Las ‘Princesas de la Canción’, dan inicio a la edición 40 del Festival Nacional de la Música

El Festival Nacional de la Música Colombiana celebrará en Ibagué su edición número 40, y el inicio de esta gran fiesta musical estará a cargo del Dueto Luar, reconocidas como las actuales “Princesas de la Canción”.

Ana María Rodríguez y Martha Elena Díaz Peña recibieron este título en 2024, tras destacar en el concurso nacional de duetos del Festival. Ahora, como ganadoras del certamen “Príncipes de la Canción” en 2025, regresan para presentar oficialmente su nuevo álbum durante el lanzamiento de la edición del año 2026.

El evento reafirma la diversidad, el talento y la riqueza musical del país, con un escenario que cada año reúne a artistas de distintas regiones y que exalta los géneros tradicionales como el bambuco, el pasillo y otros sonidos que hacen parte del patrimonio cultural colombiano.