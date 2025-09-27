Ladrillera La Clay y Cemento País se unen para apoyar a niños y niñas de Cartagena

Ladrillera la Clay y Cemento País se enorgullece de contribuir a la construcción de unidades sanitarias que beneficiarán a más de 300 niños y niñas, brindándoles espacios dignos y seguros para su desarrollo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la colaboración con Ladrillera La Clay, estamos construyendo proyectos que impactan positivamente en la comunidad infantil y fortalecen el futuro de nuestra región", afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País.

“La participación de Ladrillera La Clay en este tipo de obras es fundamental, ya que su experiencia y calidad en la producción de materiales de construcción son clave para garantizar la durabilidad y seguridad de las instalaciones”, agregó Espinosa Osorio.

“En Cemento País creemos que cuando trabajamos juntos, construimos bienestar, y este proyecto es un claro ejemplo de eso”.

Con más de 40 años de experiencia, Ladrillera La Clay es una empresa reconocida por su compromiso con la calidad y la innovación en la industria cerámica.

Su contribución a este proyecto refleja su dedicación a mejorar la calidad de vida de las comunidades y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Este proyecto no solo beneficiará a los niños y niñas de esta institución, sino que también fortalecerá la colaboración entre Cemento País y Ladrillera La Clay, consolidando su compromiso con la comunidad y el desarrollo regional.