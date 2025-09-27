Junior vs. Pasto cierran la fecha 13 de la Liga Colombiana: prográmese acá con el partido

La fecha 13 de la Liga Colombiana la cierra el partido entre el Junior vs. Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. El Tiburón quiere quedarse con los tres puntos en casa para recuperar su liderato.

Los dirigidos por Alfredo Arias llegan a este compromiso tras igualar 2-2 con Independiente Medellín en condición de visitante. En los últimos cinco partidos, Junior ha conseguido una victoria, dos derrotas y dos empates, lo que lo mantiene en la tercera posición con 22 unidades.

Por otro lado, Pasto no ha tenido un buen arranque de semestre, pues se ubica en la última casilla de la tabla con apenas 10 unidades. En la jornada anterior cayó derrotado 0-2 ante América de Cali 0-2 en condición de visitante.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 12 de abril en el estadio La Libertad, juego que fue válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana del primer semestre. El partido terminó en empate 3-3, con doblete de Andrés Alarcón por parte del conjunto local.

Posible alineación de Pasto

Andrés Cabezas; Santiago Jiménez, Luis Caicedo, Nicolás Gil, Fabián Villa; Jhon Méndez, Felipe Ordoñez, Facundo Boné, Johan Caicedo; Diego Castillo y Yoshan Valois.

DT: Camilo Ayala

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermain Peña, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Didier Moreno; Bryan Castrillón, Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva

DT: Alfredo Arias

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.