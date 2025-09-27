Juez ordena devolver esquema de protección a exministro de Justicia, Wilson Ruiz

JUSTICIA

El juzgado segundo penal del circuito de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, tuteló los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad personal y libre locomoción del exministro de Justicia, Wilson Ruiz.

Esta tutela responde a la denuncia del exministro, en la que aseguraba que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había quitado su seguridad sin una motivación justificada y pese a que corría alto riesgo.

En ese sentido ordenó a la UNP que en las 48 horas siguientes a la fecha de la notificación le restablezca el esquema de protección al exministro, al considerar que su retiro no estuvo debidamente argumentado.

“Además, mantener dichas medidas mientras persista el nivel de riesgo extraordinario y hasta que un nuevo estudio, debidamente motivado y con participación del accionante, demuestre de manera objetiva y verificable una disminución real del riesgo”, ordena el fallo de tutela en primera instancia.

El esquema de seguridad del exministro deberá estar compuesto por dos vehículos blindados y cuatro escoltas.

En ese sentido, el juez recordó que el Estado tiene un deber reforzado frente a quienes ejercen oposición política y han sido objeto de amenazas y atentados graves.

“TERCERO: EXHORTAR a la UNP para que en adelante garantice la participación del beneficiario en las evaluaciones de riesgo, emita decisiones plenamente motivadas, con análisis de las amenazas, contexto político y posibles reactivaciones del peligro”, dice la orden del juzgado.

Entre los hechos más relevantes se encuentran ataques armados en Cali en 2022 y 2023 en contra del exministro.

Wilson Ruiz celebra medida

“La justicia me dio la razón: la oposición no puede ser silenciada. Este fallo es un mensaje claro a quienes creen que con amenazas callarán las voces críticas. En 2026 vamos a demostrar que la democracia se defiende con debate, no con intimidación”, dijo el exministro a través de su cuenta de X.