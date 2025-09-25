Docente resultó gravemente herido en accidente de tránsito en la vía Risaralda – Arauca

Manizales

Un profesor de 37 años, residente en Anserma, sufrió una delicada lesión en su pierna izquierda tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce de Risaralda al corregimiento de Arauca, jurisdicción de Palestina.

El siniestro se registró en el sector del Vivero, donde la motocicleta que conducía colisionó contra un camión de estacas. El impacto le ocasionó una fractura abierta que, según los organismos de socorro, estuvo a punto de derivar en una amputación.

Tres integrantes del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y le brindaron los primeros auxilios, antes de su traslado en una ambulancia al hospital San Rafael.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente. El motociclista portaba todos sus documentos en regla.