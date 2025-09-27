Gabi Arenas, nominada a Mujer Empresaria por la Cámara de Comercio de Cartagena

Con ocasión de los 110 años de la Cámara de Comercio de Cartagena, la diseñadora y empresaria cartagenera Gabi Arenas ha sido destacada con una nominación a Mujer Empresaria, un reconocimiento que celebra su trayectoria, creatividad y su contribución al emprendimiento enfocado en el turismo, cuyo día se celebra hoy.

Hace más de tres décadas, Gabi Arenas inició un proceso de creatividad y creación de empresa, transformando el cuero en experiencia de moda. Su sello diferencial radica en artículos pintados a mano, uno por uno, donde el color vibrante y las figuras atrevidas predominan en bolsos, carteras y accesorios.

Esa particular expresión estética ha hecho que sus piezas sean reconocidas por su originalidad, audacia y calidad de alta moda.

A lo largo de su carrera, Gabi Arenas ha estado en pasarelas nacionales e internacionales, mostrando sus colecciones de marroquinería en plataformas como la Semana de la Moda de Bogotá, el International Footwear & Leather Show, Modama en México, y otras pasarelas latinoamericanas.

Ha sido reconocida por su aporte cultural y empresarial dentro de Colombia, y exaltada por el Congreso de la República por su labor en la industria del cuero y la moda.

Empresas dedicadas a fortalecer oferta turística de Cartagena

Hoy en día, Gabi Arenas es la fundadora del Grupo GELA (Grupo Empresarial Llamas Arenas), que integra junto a sus hijos: Guillermo, Alberto, Jose, y su nuera Claudia Otero.

GELA, se enfoca en tres líneas empresariales, las cuales fortalecen la oferta turística de alto nivel e la ciudad:

• Moda y confección de artículos de cuero con la marca Gabi Arenas.

• Gastronomía / restaurantes con restaurantes como Candé cocina 100% cartagenera, El Burlador Gastrobar, Pezetarian Asian Caribbean Food, Buena Vida Marisquería Caribeña & Rooftop y Se Volvió Prisprí Coffee Shop

• Servicios de experiencias turísticos, incluyendo a Boating Cartagena (botes y yates de lujo), Privado Designer Boutique Hotel y Hospedajes GELA. A lo que se suma la apuesta de cultura: Sabrosura El Musical.

Generación de empleo para cartageneros

Este grupo empresarial familiar ha generado empleo directo a más de 300 personas en Cartagena, dinamizado la oferta cultural y gastronómica de la ciudad, y consolidado una marca con identidad local y proyección internacional.

“En este día del turismo,me siento profundamente honrada con esta nominación a Mujer Empresaria por parte de la Cámara de Comercio de Cartagena. Es un reconocimiento al esfuerzo, la pasión y la constancia de las mujeres cartageneras que sueñan y emprenden, que hemos visto en Cartagena una oportunidad para aportar al crecimiento de sueñan oferta turística de calidad,. También celebro los 110 años de esta institución centenaria que ha sido pilar del desarrollo empresarial en nuestro territorio”, expresó Gabi Arenas.

La nominación de Gabi Arenas representa también una oportunidad para visibilizar el talento creativo de la ciudad, el poder transformador del emprendimiento femenino y el valor de la moda local como puente con mercados nacionales e internacionales.

Votaciones abiertas hasta el 30 de septiembre

Las votaciones para elegir a la Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Cartagena estarán abiertas hasta el 30 de septiembre en la plataforma oficial de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Quienes deseen apoyar a Gabi Arenas pueden votar ingresando al sitio web de la Cámara, en la sección “Gala 110 años – Mujer Empresaria”, ubicando su nombre en la convocatoria y confirmando su selección.

https://sites.google.com/cccartagena.org.co/legado-empresarial