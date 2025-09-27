Tunja

Fedesmeraldas capacita a comunidades de Boyacá para acceder al Fondo Nacional de la Esmeralda

Fedesmeraldas capacita a comunidades del occidente de Boyacá en la formulación de proyectos para acceder a los recursos del Fondo Nacional de la Esmeralda.

Feilpe Carreño

Caracol Radio

Fedesmeraldas inició un ciclo de capacitaciones en municipios del occidente de Boyacá con el objetivo de orientar a las comunidades en la formulación de proyectos que les permitan acceder a los recursos del Fondo Nacional de la Esmeralda. Las jornadas se realizan en concertación con las alcaldías, pero son las comunidades quienes definen los proyectos a presentar. Hasta el momento han participado 178 personas en San Pablo de Borbur, Maripí, Muzo, Otanche, Macanal y Chivor.

Según Fedesmeraldas, estas actividades buscan fortalecer las capacidades locales para que los proyectos respondan a necesidades específicas de los territorios. El Fondo Nacional de la Esmeralda, creado en 2000 y administrado por Fedesmeraldas bajo la rectoría del Ministerio de Minas y Energía, destina recursos de las exportaciones de esmeraldas para financiar obras sociales y de infraestructura en municipios productores.

Durante los últimos 15 años, este mecanismo ha permitido inversiones en salud, educación y espacio público, entre ellas la construcción del Hospital de Muzo, con una inversión superior a 76 mil millones de pesos. En esta nueva etapa, se espera que los participantes apliquen las herramientas adquiridas para presentar proyectos estructurados y acceder a los recursos disponibles.

