Familia en Cali clama por la liberación de soldado secuestrado en el Cauca hace un mes

Se cumplió un mes del secuestro del soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo, de 21 años, quien fue raptado por grupos armados ilegales en la vereda Guadalito del municipio de Balboa, Cauca. El joven militar se encontraba de permiso en su vivienda cuando fue interceptado por hombres armados.

Según información del Ejército Nacional, Buitrón estaba adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.10. Las autoridades presumen que el uniformado estaría en poder de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC que delinquen en la región.

Desde Cali, su familia ha elevado un clamor por su liberación. Piden a los grupos armados que respeten su vida y lo dejen en libertad, al tiempo que hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y facilite su regreso.

Natalia Zapata, tía del soldado, relató en Caracol Radio que, gracias a la mediación humanitaria de la Cruz Roja Internacional, recibieron recientemente una prueba de supervivencia en video. “Gracias a Dios está vivo. En el video aparece él, diciendo que lo han tratado bien. No sabemos si hay alguna exigencia económica. Le pedimos al Gobierno que actúe, no solo por mi sobrino, sino por los otros tres militares que también están en poder de este grupo. Hay una madre desesperada y una familia que lo espera”.

Velatón por la liberación del joven soldado en Popayán Ampliar

Juan David, quien cumplió 21 años este mes, es el principal sustento de su hogar. Su madre enfrenta problemas de salud y sus dos hermanas, de 8 y 11 años, dependen de él. El padre los abandonó cuando eran pequeños, y desde entonces el joven ha asumido con responsabilidad el rol de cabeza de familia.

“Es un joven noble, entregado a su familia. Nunca ha tenido problemas con nadie. Ingresó al Ejército hace un año y después de prestar servicio militar, siguió como soldado profesional con el sueño de ayudar a su hogar”, añadió su tía.

Natalia también le envió un mensaje directo: “Sabes que te amamos, que estamos aquí para ti. Te esperamos con los brazos abiertos, para abrazarte y bailar esa canción que tanto te gusta. Oramos cada día por tu libertad”.

Por su parte, el Ejército Nacional publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Exigimos la liberación de nuestros soldados de la Tercera División que fueron privados de su libertad por integrantes de las estructuras residuales al mando del criminal alias Mordisco, que delinquen en los departamentos de Cauca y Nariño”.