Presidente Petro deberá rectificarse por decirle “criminal” al dueño de Sanitas, Joseba Grajales

El Consejo de Estado amparó los derechos al buen nombre y honra, presunción de inocencia y libertad de circulación del dueño de Sanitas, Joseba Grajales, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro lo llamara criminal en una alocución presidencial.

Las declaraciones ocurrieron el 15 de julio de 2025, durante una alocución televisada.

“Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Qué está pasando, que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo, no solo del político”, expresó el primer mandatario.

Frente a estas acusaciones, el empresario, presidente del Grupo Keralty y dueño de Sanitas, interpuso una tutela y además anunció acciones legales en contra del presidente por una “campaña sistemática de desinformación”.

Consejo de Estado ampara a dueño de Sanitas

El Consejo de Estado a groso modo determinó que las declaraciones del presidente no están en el marco de la opinión y no tiene pruebas para llamarlo criminal.

“Las acusaciones dirigidas contra el actor por la supuesta comisión del ilícito de financiación de campañas políticas, aunque se trate de «opiniones» emitidas en una manifestación de carácter político, no tienen un soporte mínimo que permita su verificación, bien sea por el juez de tutela o por el auditorio al que estuvo dirigida la alocución del 15 de julio de 2025″, indicó la corporación.

En ese orden de ideas, se le ordenó al presidente Petro emitir una rectificación en la próxima alocusión presidencial.

“SEGUNDO: ORDENAR al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que emita la respectiva rectificación, en relación con las manifestaciones contenidas en los minutos 28:40 [y siguientes] y 39:46 [y siguientes] de la alocución presidencial del 15 de julio de 2025, esto es, retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial“, indica el Consejo de Estado.