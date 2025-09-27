Entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas este domingo 28 de septiembre

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las fortificaciones de la ciudad, invita a cartageneros y nacionales de todo el país que se encuentran en la ciudad, a pasar un día lleno de alegría y aprendizaje en el Castillo de San Felipe de Barajas, durante la jornada de entrada gratuita.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, se lleva a cabo como parte de la agenda del Mes del Patrimonio, y se presenta como un homenaje a las expresiones románticas y artísticas que han marcado la historia de Cartagena de Indias, por la celebración de amor y amistad.

La programación diseñada por Henry González, ganador de la convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2025, busca rescatar y revitalizar las tradiciones literarias, musicales, pictóricas y dancísticas que han dejado una huella imborrable en el patrimonio cartagenero, mediante diversas manifestaciones artísticas.

Programación:

A las 10:00 a.m. en el tendal del Hospital de Tropas tendrá lugar el taller lúdico ‘Cuentos y versos de murallas’ con Arnold Romero (El Tío), donde niños y jóvenes se sumergirán en un universo de leyendas y cuentos románticos que giran en torno a las históricas fortificaciones de Cartagena, haciendo ejercicios colaborativos, juegos de roles, declamación de poesía y dramatización.

La agenda continuará a las 2:30 p.m. en el tendal de la batería de la Cuz, con el taller de música y danza ‘Tambó, danza para enamorar’ con Kilele Son, en el cual los visitantes participarán en dinámicas coreográficas y musicales como medio para expresar sentimientos y experiencias personales.

Por otro lado a las 4:00 p.m. en la batería de la Redención, se llevará a cabo la presentación musical ‘Concierto de corazones murallados’ con Humberto Pabón y su Mariachi Veracruz, quienes interpretarán ritmos festivos y emotivos en homenaje al legado histórico y romántico de Cartagena, evocando las historias de amor que han marcado la ciudad.

Como cierre de la jornada, a las 4:30 p.m. en el mismo escenario, se realizará una muestra musical de cuarteto de cuerdas con Ensamble RG, aportando una dimensión clásica y conmovedora en la fortificación.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach, explica “En este mes del patrimonio y también del amor y la amistad en Colombia, quisimos que la agenda de entrada gratuita al Castillo de San Felipe estuviera ambientada en todas esas hermosas obras de arte que a nivel poético, musical y dancístico, fueron inspiradas por el carácter histórico y patrimonial de Cartagena y sus fortificaciones”.

Para acceder a la fortaleza durante la jornada gratuita se debe presentar la cédula de ciudadanía, o en el caso de residentes extranjeros, el documento expedido por Migración Colombia.

Es recomendable tomar precauciones frente a las condiciones climáticas, llevando paraguas, sombrero, bloqueador solar e hidratación.