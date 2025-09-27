En Santa Rosa de Lima apoyarán a bachilleres con inscripción a Unicartagena y transporte

Por primera vez en su historia, el municipio de Santa Rosa de Lima- Bolívar da un paso trascendental en favor de la educación de su juventud.

La Administración Municipal, liderada por el alcalde Harvis Bello, en articulación con la Universidad de Cartagena y la Secretaría General con funciones en Educación, puso en marcha un programa que derriba barreras y abre oportunidades reales para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior.

La iniciativa contempla el apoyo en la compra de pines para que los bachilleres puedan inscribirse y presentar los exámenes de admisión en programas universitarios como Administración, además de garantizar el transporte universitario para quienes deban desplazarse hasta la capital.

El alcalde Harvis Bello destacó la magnitud de esta apuesta y envió un mensaje directo a la juventud santarrosera:“Con este esfuerzo conjunto, nuestros jóvenes ya no tendrán excusa para continuar sus estudios. Les pedimos compromiso, disciplina y perseverancia, porque esta es una gran oportunidad para avanzar en la vida y construir un mejor futuro para ustedes y para Santa Rosa”.

El mandatario municipal aseguró que este apoyo se mantendrá hasta el final de su mandato, como una muestra de que la educación de los jóvenes es una prioridad inaplazable en su gobierno.

Este anuncio marca un hito en la historia del municipio, al convertir en realidad un sueño largamente anhelado: que la educación superior deje de ser un privilegio lejano y se transforme en una meta alcanzable para todos los jóvenes.

Con este paso, Santa Rosa no solo invierte en educación, sino también en equidad, movilidad social y desarrollo, reafirmando que el futuro de la región está en manos de sus nuevas generaciones.