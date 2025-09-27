Tendencias

El show de Bluey llega por primera vez a Bogotá

Un espectáculo para toda la familia, lleno de juegos, emociones, música y coloridas escenografías, llega a la capital con uno de los fenómenos infantiles más importantes del mundo, Bluey

La perrita azul más querida por los niños, junto a su hermana Bingo, su mamá Chilli y su papá Bandit, se presentarán en el escenario del Palacio de los Deportes con una propuesta teatral que recrea la magia de la serie animada y la convierte en una experiencia en vivo.

El evento se realizará el 28 de septiembre en dos funciones, a las 11:00 a. m. y a las 3:00 p. m., presentado por Breakfast Live y Evenpro Entretenimiento. La producción busca ofrecer momentos memorables en familia a través de la música, la diversión y la puesta en escena.

Mariana Salazar, directora creativa del espectáculo, expone que su visión es crear universos donde las personas puedan emocionarse, divertirse y transformarse. Para lograrlo, en esta oportunidad el equipo asumió retos como diseñar marionetas, coreografías y adaptar detalles culturales de Colombia y Latinoamérica, de manera que los niños se identifiquen y sientan la misma alegría que experimentan al ver la serie en pantalla.

Con esta puesta en escena, Bluey no solo llega a Bogotá como un espectáculo teatral, sino como un punto de encuentro para las familias. Un show que invita a reír, soñar y reconocerse en las cosas de la vida cotidiana, recordando que la magia también está en compartir juntos.

