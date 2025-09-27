El amor de mis amores, primera edición de la Temporada Cultural Medellín

Medellín presenta la primera edición de la Temporada Cultural con 11 días dedicados a la tradición, la música, las artes y la cultura. Más de 1.000 artistas participarán en 235 actividades que harán vibrar a la ciudad con una agenda diversa y plural.

Los eventos se realizarán por toda la capital antioqueña, salas de teatro, museos, talleres y recorridos culturales por distintas comunas serán el escenario de esta gran celebración, que busca posicionar a Medellín como un destino de turismo cultural y, al mismo tiempo, visibilizar el talento local.

Esta primera edición coincide con dos conmemoraciones especiales, los 50 años del acuerdo ProAntioquia, entidad organizadora, y los 350 años de Medellín. En este marco, la ciudad recibirá invitados internacionales con propuestas como el Festival Fotosíntesis en el Parque Explora, la exposición Hablar con la selva en el Museo de Arte Moderno de Medellín y una ópera performance a cargo de artistas de Lituania.