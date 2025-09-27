Diana Ángel presenta su nueva canción ‘Como en los 80s’

La actriz y cantante Diana Ángel estrena su más reciente sencillo titulado ‘Como en los 80s’, una composición que nació este año inspirada en su mirada al amor en la actualidad.

La canción evoca aquellos años 80 en los que, según ella, el amor se vivía con más autenticidad y entrega. Con esta producción, Diana Ángel invita a sus seguidores a recordar y sentir nuevamente la intensidad y la sinceridad de esa época.

‘Como en los 80s’ ya está disponible en todas las plataformas digitales, donde Diana Ángel comparte esta nueva faceta musical con la que busca conectar con quienes aún creen en el amor y aman la música.