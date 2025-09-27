Día de Puertas Abiertas en Museos y la ruta Exploradores del Patrimonio en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, realizará actividades gratuitas este domingo 28 de septiembre en el marco de la conmemoración del Mes del Patrimonio.

Se trata de una jornada pensada para disfrutar en familia la historia, el arte y la cultura, para redescubrir la ciudad y para acercarse al patrimonio material e inmaterial.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó la importancia de estas jornadas como parte de la formación ciudadana: “El patrimonio es una herramienta de aprendizaje. Estas actividades son una oportunidad para que nuestros niños, jóvenes y adultos fortalezcan su identidad cultural y se reconozcan en la historia que compartimos como cartageneros”.

La programación iniciará a las 9:00 de la mañana con la ruta Exploradores del Patrimonio: Rostros de la ciudad – Historia, Cultura y Patrimonio, partiendo desde la Torre del Reloj. Este recorrido permitirá a cartageneros y visitantes conocer de cerca la riqueza cultural y arquitectónica del Centro Histórico.

De 10:00 a. m. a 4:00 p. m., los museos pertenecientes a la Red, abrirán sus puertas con una amplia oferta para el público. Participan: Castillo de San Felipe de Barajas (para colombianos-de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), Casa Museo Rafael Núñez, Espacio Cultural Claustro de la Merced, Museo Biográfico Madre Bernarda, Museo Histórico de Cartagena (MUHCA), Un Momento de Fantasía- museo de muñecas y carritos, Casa Museo El Pozón, Museo Naval del Caribe, Museo del Oro Zenú, Museo de Arte Moderno (solo para colombianos), Simakongo – Palenque, Museo de Arte Religioso de Mompox, Museo Etnoindustrial de Galerazamba, Yurbaco Museo y Museo Comunitario de San Jacinto.

“El Día de Museos es un regalo para la ciudad. Gracias a la Red de Museos, abrimos estos espacios para que todos, sin excepción, puedan acercarse a nuestra historia y descubrir el valor de nuestras expresiones culturales”, indicó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

La jornada continuará a las 11:00 a. m. con el taller “Lienzo vivo del patrimonio”, que tendrá lugar en el Museo Histórico de Cartagena y la Casa Museo Rafael Núñez. Será un espacio participativo para niños, en el que podrán expresar a través del arte lo que significa el patrimonio en sus vidas.

Estas actividades son para el disfrute de las comunidades cartageneras y no tienen ningún costo.

Títeres en el Patrimonio

Además, el martes 30 de septiembre, la Casa Museo Rafael Núñez será escenario de la actividad “Títeres en el Patrimonio”, a partir de las 3:00 de la tarde. La programación, que es de entrada libre, se realizará para niños y niñas de la ciudad.