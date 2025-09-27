Desmantelan laboratorio para el procesamiento de cocaína en el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

Un operativo de la policía metropolitana de Cúcuta, el Ejército Nacional y la fiscalía seccional permitió el desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el área metropolitana de Cúcuta.

Según las autoridades el epicentro de la operación fue la zona rural del municipio de San Cayetano, en la vereda Morretones de esa jurisdicción.

El lugar se advirtió, tenía una capacidad para la producción de mil kilogramos de cocaína mensual, según advirtieron los investigadores.

Se estableció además que quienes estaban detrás de este tráfico de estupefacientes intimidaban a los conductores para obligarlos a transportar sustancias ilícitas.

La Policía Metropolitana de Cúcuta aseguró{o haber asestado un duro golpe al frente Urbano Carlos German Velasco del Eln, quien estaría generando rentas ilícitas por mas de 500 millones de pesos.