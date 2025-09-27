Cayeron dos presuntos fleteros en El Bosque sector Las Estibas: habrían robado $10 millones

En desarrollo de planes contra el hurto y porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, lograron capturar a dos sujetos, quienes minutos antes, habrían despojado de 10 millones de pesos un dinero a un ciudadano, en el barrio Pie de la Popa.

La oportuna reacción de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), permitió interceptar y capturar a estos dos sujetos conocidos como ‘el David’ y ‘el Johan’, quienes huían en una motocicleta, siendo interceptados a la altura del sector ‘Las Estibas’, del barrio El Bosque.

Los indiciados, al parecer, harían parte de una banda delincuencial dedicada al fleteo.

El dinero fue regresado a la víctima, quien agradeció a la Policía Nacional por la rápida respuesta.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado a 678 personas.