Cartagena sigue mejorando cifras de turismo y se consolida entre destinos más importantes del país

Bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible” del Día Mundial del Turismo, desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo; destaron a la ciudad como el mejor destino turístico de la región, gracias a un crecimiento sostenido en conectividad aérea, turismo de cruceros, inversión en infraestructura y fortalecimiento del talento humano vinculado a la cadena turística.

Con estos avances y compromisos, Cartagena celebra el Día Internacional del Turismo consolidándose como un destino líder en la región y un referente global en sostenibilidad, conectividad y calidad de experiencias.

Crecimiento histórico en conectividad aérea

En 2024 se movilizaron 7,5 millones de pasajeros por vía aérea, lo que representó un incremento del 16,5% frente al 2023. Para 2025, y con corte a agosto, ya se registran 5,1 millones de pasajeros movilizados, proyectando un cierre de año superior a los 7,8 millones: el tercer año consecutivo de crecimiento de doble dígito.

Las llegadas internacionales también mantienen una dinámica positiva con 559.917 pasajeros (+9% frente al mismo periodo de 2024), consolidando a Estados Unidos como principal mercado emisor, seguido de México (9%) y Canadá (3,5%).

Cartagena, hub de cruceros del Caribe

La temporada 2025-2026 marcará un hito para la ciudad con un incremento del 12,3% en recaladas (182) y más de 446.000 visitantes. A esto se suma el inicio de operaciones de Royal Caribbean como puerto base desde octubre de 2025 y durante 18 meses ininterrumpidos, movilizando más de 43.000 pasajeros en embarque y desembarque.

El impacto económico estimado de esta temporada asciende a 53,5 millones de dólares, un 20,1% más que el periodo anterior.

Más inversión, empleo y formación

La Administración Distrital ha gestionado inversiones históricas para infraestructura turística, entre ellas el Distrito Creativo de Manga a través de Regalías, la señalización de playas, la construcción del Centro de Atención al Turista (CAT) en el Parque Centenario y, por supuesto, el Gran Malecón del Mar, la obra insignia que trasformará el panorama turístico de La Heroica.

En materia social, 2.432 cartageneros han recibido formación en bilingüismo, gastronomía, hospitalidad y turismo MICE desde la creación de la Secretaría de Turismo, mejorando su competitividad laboral. Además, Iniciativas como la entrega de 200 activos productivos a prestadores en playas de Castillogrande fortalecen la inclusión y sostenibilidad del sector.

Eventos y turismo MICE en ascenso

En el último año, Cartagena ha acompañado y apoyado más de 120 eventos turísticos, culturales y académicos, superando ampliamente el promedio de 70 en administraciones anteriores. El turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) creció un 25% frente al periodo 2021 - 2023, generando un retorno económico superior a los $300.000 millones de pesos.

“Cartagena hoy rompe récords turísticos: más pasajeros, más inversión, más empleo, más eventos y más oportunidades para nuestros ciudadanos. Somos ya el hub turístico y de cruceros del Caribe Sur, con un turismo competitivo, inclusivo y sostenible”, destacó la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Promoción turística, fundamental para el crecimiento del sector

Cartagena de Indias sigue siento el líder del turismo en Colombia, y el destino soñado de millones en el mundo. Para los colombianos, es una aspiración de viaje. Para el planeta, un lugar lleno de historia y calidez humana.

El turismo en Cartagena no es solo una actividad económica, es esencia de la ciudad: turistas y ciudadanos conviven en armonía, compartiendo cultura y tradición, abrazando al viajero con todos sus distintos segmentos:

- Romance

- Cultura

- Naturaleza

- Patrimonio e historia

- Eventos y congresos

- Deporte

- Gastronomía

- Religiosidad

- Y la riqueza viva de su cultura popular

“Este posicionamiento como uno de los destinos turísticos líderes en América Latina es fruto de un trabajo constante de promoción, en ferias nacionales e internacionales, atrayendo oportunidades y experiencias que fortalecen su esencia, generando más oportunidades de crecimiento para nuestras empresas turísticas de Cartagena”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Mensaje de la ONU para el Día Internacional del Turismo

En esta fecha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “recuerdan que el turismo no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también es un acelerador del progreso social: fomenta la educación, genera empleo y abre nuevas oportunidades para todos”. El lema de este año resalta el poder del turismo como agente de cambio positivo en el mundo.

Por eso la ONU hace un Promover la innovación estratégica y el emprendimiento responsable, impulsando pequeñas y medianas empresas y Priorizar inversiones sostenibles que aporten beneficios a largo plazo, fortalezcan la resiliencia climática y promuevan el uso responsable de los recursos naturales.