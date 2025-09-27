Asuncat denuncia continuidad de persecuciones y crímenes de lesa humanidad en el Catatumbo

Catatumbo.

La Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) denunció que persisten las violaciones al derecho internacional humanitario en la región, en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales que ha dejado a líderes sociales y comunidades en una situación crítica.

Orangel Galvis, vicepresidente de la organización, señaló que pese a las alertas lanzadas meses atrás, la violencia no ha cesado.

“Hoy, pasado ocho meses desde que empezó la persecución y el desplazamiento, lo sentimos con gran preocupación. Continúan las violaciones al DIH y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad”, manifestó.

Galvis hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atienda con urgencia la crisis y proteja la vida de quienes permanecen bajo amenaza.

“Pedimos que se ponga la mirada sobre el Catatumbo, porque la persecución contra los líderes sociales y las comunidades no se detiene y la situación es bastante crítica”, agregó.

La organización campesina insistió en que la falta de garantías de seguridad mantiene a la población en constante riesgo y sin alternativas efectivas de protección.